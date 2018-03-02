Число мигрантов на рынке труда России должно сокращаться, считает Голодец

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Число мигрантов на рынке труда в России должно сокращаться с учетом потребностей экономики, заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец на Международном форуме труда в Петербурге.

"У нас реализуется серьезная программа по постепенному ограничению доступа иностранной рабочей силы. Например, в пассажирском автотранспорте ограничения в 2015 году иностранной рабочей силы составляли 50%, сегодня эта цифра сокращена до 28% и процесс продолжается. В торговле максимальный процент для иностранной рабочей силы составляли 25%, сейчас — 15%", — сказала она.

Голодец добавила, что "мы должны сделать все, чтобы эта цифра постепенно сокращалась с учетом потребностей нашей экономики".