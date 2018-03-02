В "Транснефти" назвали срок разрешения ситуации с танкером в Новороссийске

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ситуация с нефтепродуктами в Новороссийске полностью разрешится в течение двух-трех дней, проблемный танкер "Пенелопа" сейчас загружают, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Груз сегодня для танкера обнаружился…. Вчера его купили на Лондонской бирже и Glencore сегодня его загружает. Сегодня ожидаем, что он отвалит", — сказал Токарев.

По его словам, после этого удастся нормализовать положение. "В течение двух-трех дней, и ситуация будет рабочая", — подчеркнул Токарев.

В феврале советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил РИА Новости, что действия капитана морского порта Новороссийск (служит в структуре ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря") привели к коллапсу при отгрузке нефтепродуктов на экспорт: была задержана отгрузка шести танкеров, на железнодорожных путях скопилось около 2,4 тысячи цистерн с нефтепродуктами. Отгрузка нефтепродуктов, диспетчеризуемых "Транснефтью" из Новороссийска, шла в штатном режиме с учетом погоды.

По словам Демина, капитан порта ставил себе задачей обеспечить первоочередную отгрузку на танкер "Пенелопа" (судовладелец ООО "Прайм Шиппинг" — дочернее предприятие "Роснефти" с долей участия 47,5%), а обработка любых других судов была поставлена капитаном под условие загрузки этого танкера. Танкер находится в порту с 31 января. Минтранс и Росморречфлот рассмотрели обращение "Транснефти", и сообщили, что проблема, возникшая в начале февраля, связана с временным выводом ПАО "НМТП" двух причалов из эксплуатации и недолжным взаимодействием операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком.