Тульская область представила в МИД туристический и инвестпотенциал

ТУЛА, 2 мар — РИА Новости. Тульская область представила в МИД России экономический, инвестиционный и культурно-туристический потенциал региона с целью привлечения новых инвесторов; презентацию для 70 представителей дипломатического корпуса иностранных государств провел глава региона Алексей Дюмин, сообщил РИА Новости представитель правительства области.

"Сегодня наш регион привлекателен не только своим культурным наследием, традициями и гостеприимством, но также возможностью успешно и выгодно вести бизнес. В Тульской области инвесторы получают возможность абсолютно открытого диалога с региональной властью", — цитируют в правительстве слова Дюмина.

Он отметил, что в регионе действует широкий спектр мер административной и финансовой поддержки как федерального, так и регионального уровня. "В прошлом году компании, которые работают в Тульской области, в том числе иностранные, только по прибыли и имуществу получили преференции в размере около одного миллиарда рублей", — заявил губернатор.

Как отметил Дюмин, ежегодно в экономику области привлекается более ста миллиардов рублей инвестиций. По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал превысил 127 миллиардов рублей, что на 9% больше, чем за 2016 год. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Тульская область подписала 22 соглашения на общую сумму более 83 миллиардов рублей. Сочинский форум принес еще около 30 миллиардов рублей инвестиций. За последние годы темпы роста индекса промышленного производства в области не опускались ниже 5%; в 2017 году он составил 105,6%. Регион стабильно держит четвертое место среди всех субъектов РФ в национальном инвестиционном рейтинге. Созданные в Тульской области благоприятные условия для инвесторов уже оценили партнеры из более чем 200 иностранных компаний.

Также Тульская область презентовала свой туристический потенциал, представив не только традиционные тульские промыслы, такие как самовары, гармони, пряники, но и ставший популярным международный театральный фестиваль "Толстой Weekend", добавил собеседник агентства.

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