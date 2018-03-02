Индия изучит возможные последствия пошлин США на сталь и алюминий

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. В Нью-Дели собираются изучить заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые ввозные пошлины на сталь и алюминий, а также их возможные последствия для индийских производителей, заявил РИА Новости источник в Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI).

"Я думаю, пока преждевременно оценивать влияние этих пошлин на индийский экспорт. Давайте подождем. Могу лишь сказать, что эти заявления, а также возможные последствия пошлин (на сталь и алюминий) для наших производителей будут нами изучены", — сказал представитель FICCI на условиях анонимности.

Собеседник отметил, что в Индии продолжат внимательно следить за развитием ситуации, напомнив, что "формальное решение США пока озвучено не было". В этой связи, источник отказался комментировать возможность введения каких-либо ответных мер со стороны Нью-Дели, однако подчеркнул, что "подобный протекционизм вызывает сожаление".

На встрече с руководителями американских сталелитейных компаний, которая состоялась в четверг, Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент.