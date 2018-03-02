Власти одобрили создание ТОР "Наволоки" в Ивановской области

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правительство РФ одобрило создание территории опережающего развития "Наволоки" в Ивановской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

"Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Наволоки" (далее — территория опережающего развития) на территории муниципального образования Наволокское городское поселение Кинешемского муниципального района Ивановской области", — говорится в документе.

Согласно справке к документу, создание ТОР позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия – ООО "Приволжская коммуна", повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать более 1,3 тысячи постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более двух миллиардов рублей.