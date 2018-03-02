Правительство одобрило расширение Свободного порта Владивосток

ХАБАРОВСК, 2 мар — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о расширении территории Свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края, где находится морской порт Советская Гавань, сообщает Минвостокразвития РФ в пятницу.
Порты Ванино и Советская Гавань в Хабаровском крае расположены рядом, связаны инфраструктурой. Ранее на Ванинский муниципальный район был распространен режим Свободного порта, а на Совгаванский — нет.
"Правительство России одобрило и внесло в Государственную Думу законопроект о расширении территории Свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предложение о распространении режима СПВ в правительстве представил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
Отмечается, что при реализации этих проектов за восемь лет в бюджет страны поступит более 4,4 миллиардов рублей налогов и сборов. Будет создано более 1,8 тысячи новых рабочих мест.
В настоящее время в режим Свободного порта входит 21 муниципальный район Приморского края, Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотки. Статус резидента СПВ имеют 483 инвестора с объемом частных инвестиций 384 миллиарда рублей.