Канада готова ответить США в случае введения пошлин на сталь и алюминий

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Оттава примет ответные меры в случае, если Вашингтон введет ввозные пошлины на сталь и алюминий, заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. По данным американского минторга, на Канаду приходится около 9% импорта алюминия в США, еще 12,5% — на Россию.

"Абсолютно нецелесообразно рассматривать торговлю с Канадой как угрозу национальной безопасности США… В случае любых ограничений на канадскую продукцию из стали и алюминия Канада примет ответные меры, чтобы защитить свои торговые интересы и своих рабочих", — говорится в заявлении Фриланд на сайте канадского МИД.

Еврокомиссия уже заявила, что в ближайшие дни предложит ответные меры на желание США ввести пошлины по стали.