РЖД сократят время в пути "Сапсанов" между Москвой и Петербургом

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. РЖД планируют сократить на несколько минут время в пути поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.

Он напомнил, что в настоящее время минимальное время "Сапсана" в пути между Санкт-Петербургом и Москвой составляет 3 часа 30 минут.

"Мы сокращаем время в пути… Если еще продолжить работу по повышению скорости, мы думаем, что еще, может быть, на несколько минут можно быстрее", — сообщил Пегов на брифинге в четверг.

Насколько именно и когда будет сокращено время в пути, будет зависеть от состояния инфраструктуры, добавил он.

РЖД с 1 марта возобновили курсирование "Сапсанов" между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.