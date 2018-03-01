Сбербанк начнет обслуживать бизнес на английском и китайском языках

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Сбербанк во втором квартале 2018 года начнет обслуживать корпоративных клиентов на английском и китайском языках, такой сервис будет внедрен в отделениях банка, колл-центрах, в мобильном банке, сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

"У нас случился тяжёлый кейс — мы не смогли обслужить предпринимателя, который говорит на английском. Россия по-прежнему остаётся интересным местом для предпринимателей, и мы критически переосмыслили качество сервисов, которые мы оказываем для клиентов на английском и китайском языке для клиентов, которые приходят в Россию и открывают свой бизнес", — рассказал Попов, выступая на конференции участников внешнеэкономической деятельности "ВЭД. Новый уровень. Digital".

"Во втором квартале наш банк полностью — и цифровой банк, и наш контактный центр, и наши отделения будут иметь возможность говорить на английском и китайском языке. Мы верим в то, что это очень важно для части аудитории", — сказал Попов.

Сбербанк сейчас обрабатывает около 12 тысяч звонков из 100 тысяч звонков в неделю в своих колл-центрах для корпоративных клиентов за счёт голосовой технологии speech to text, выдавая сразу ответы клиентам с помощью искусственного интеллекта, сообщил также он.

"Три-четыре года назад технология speech to text начала появляться на рынках и сейчас никто не удивляется. Стоит ответить на вопрос, в каком количестве сервисов вы это используете, может ли ваша система (в бизнесе — ред.) распознавать разговоры (клиентов по средствам связи — ред.) и подсказывать это оператору и фактически роботам отвечать клиентам на наиболее часто встречающиеся вопросы. У нас в неделю порядка из 100 тысяч звонков в центре корпоративных решений (Сбербанка — ред.) по порядку 12 тысяч звонков с помощью технологии speech to text — мы можем сразу клиентам выдавать ответы. Это ускоряет обслуживание", — сообщил Попов.