Росалкогольрегулирование предлагает запретить ИП торговать пивом

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Росалкогольрегулирование предлагает запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом, заявил заместитель руководителя ведомства Владислав Заславский.

"Предлагаем распространить ЕГАИС на пивоваренную отрасль, а именно — ввести ЕГАИС для пива в рознице. Снизить порог производственных мощностей, для которых разрешено не устанавливать счетчики, с 300 до 215 тысяч декалитров", — сказал Заславский во время во время круглого стола по регулированию оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Совете Федерации.

"В целях исключения манипулирования производственными мощностями нормативно закрепить минимальный срок изготовления пива. Ввести полный запрет на торговлю пивоваренной продукцией для индивидуальных предпринимателей", — добавил он.