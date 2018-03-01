Шамолин возглавит Segezha Group, принадлежащую АФК, сообщил источник

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент АФК "Система" Михаил Шамолин возглавит лесопромышленную компанию Segezha Group, принадлежащую АФК, и станет ее миноритарным акционером, сообщил РИА Новости источник, близкий к "Системе".

"Михаил в ближайшее время возглавит компанию Segezha Group, один из ключевых активов группы, и станет ее миноритарным акционером", — сказал собеседник агентства.

"Михаил ставит перед собой и компанией амбициозные задачи, которые в первую очередь связаны с превращением ее в единоличного лидера отрасли и, конечно, с выходом на IPO", — добавил он.

Ранее в четверг АФК "Система" сообщила, что Шамолин покидает пост президента АФК, а его место займет президент МТС Андрей Дубовсков.

В ноябре 2017 года Шамолин называл 2019 год реалистичным сроком проведения IPO Segezha Group. В начале февраля основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков не исключал, что IPO может пройти ранее заявленного срока.