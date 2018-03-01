Люди — главный ресурс для технологического рывка, считает глава Тамбовщины

ТАМБОВ, 1 мар — РИА Новости. Люди — главный источник для движения России вперед, для технологического рывка, такие талантливые и уникальные люди, профессионалы своего дела есть в каждом регионе. Много их и на Тамбовщине, заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию РФ.

Владимир Путин отметил, что технологическое отставание в будущем неизбежно приведет к потере суверенитета. По его словам, ближайшие годы станут основными для технологических изменений. "В мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на ее вызов — зависит только от нас. И в этом смысле в ближайшие годы станут решающими для будущего страны",- сказал глава государства.

По словам Никитина, из ключевых моментов, которые сегодня звучали в послании, главные касаются народосбережения в целом.

"Есть достижения в демографии, здравоохранении, социальной сфере. Все это создает определенные условия стабильности и устойчивого развития страны. Президент отметил, что нужны новые вложения в человеческий капитал, образование, науку, здравоохранение, и озвучил предложения на ближайшие годы. Мы, честно скажу, приятно удивлены, какие огромные средства государство планирует направить в эти сферы", — отметил глава администрации Тамбовской области.

Он сообщил, что в пятницу на форуме "Лидеры Тамбовщины" встретится с молодыми людьми, с которыми вместе предстоит реализовывать задачи, поставленные президентом.

Как отметили в областном управлении информполитики, Никитин также дал поручение органам исполнительной власти региона разработать план мероприятий по реализации задач, поставленных президентом в сегодняшнем послании.

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