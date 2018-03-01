ТУЛА, 1 мар — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин озвучил четкий план развития страны на ближайшие годы с учетом надежной защиты государства от внешних угроз и необходимости сосредоточиться на внутреннем развитии, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

"В послании мы услышали четкий, понятный план развития страны на ближайшие годы. Не просто так президент назвал их решающими для страны — рубежными… Этот подход и эти задачи крайне актуальны и для нашего региона, наших предприятий и планов индустриального развития. Президент также обозначил новые параметры демографической политики. Для Тульской области как одного из самых возрастных регионов России особенно важно найти эффективные пути улучшения демографической ситуации. Я увидел и еще раз подчеркнул для себя, что страна находится в надежных руках. Россия стала не просто устойчивой и стабильной, а самостоятельной. Это главное", — цитирует собеседник агентства главу региона.

Как отметил Дюмин, стратегия развития Тульской области созвучна курсу президента: акцент на инвестиции в перевооружение и модернизацию предприятий, производство супермощного высокоточного оружия. Особое внимание в стратегии уделено материнству и детству, заботе о пожилых людях, образованию, созданию свободной творческой среды для молодежи, условий для развития инициативы.

"Президент четко дал понять, что наша страна надёжно защищена от любых внешних угроз и всегда сможет дать отпор агрессору в любой точке земного шара. И благодаря этому нам как никогда важно сосредоточиться на внутренней повестке. На решении задач модернизации экономики, технологической революции, пространственного развития, увеличения инвестиций в инфраструктуру, развития образования, улучшения демографической ситуации", — сказал губернатор.

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