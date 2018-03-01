ТУЛА, 1 мар — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин озвучил четкий план развития страны на ближайшие годы с учетом надежной защиты государства от внешних угроз и необходимости сосредоточиться на внутреннем развитии, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Как отметил Дюмин, стратегия развития Тульской области созвучна курсу президента: акцент на инвестиции в перевооружение и модернизацию предприятий, производство супермощного высокоточного оружия. Особое внимание в стратегии уделено материнству и детству, заботе о пожилых людях, образованию, созданию свободной творческой среды для молодежи, условий для развития инициативы.
"Президент четко дал понять, что наша страна надёжно защищена от любых внешних угроз и всегда сможет дать отпор агрессору в любой точке земного шара. И благодаря этому нам как никогда важно сосредоточиться на внутренней повестке. На решении задач модернизации экономики, технологической революции, пространственного развития, увеличения инвестиций в инфраструктуру, развития образования, улучшения демографической ситуации", — сказал губернатор.