Расходы бюджета Кубани увеличатся на 15 миллиардов рублей в 2018 году

КРАСНОДАР, 1 мар — РИА Новости. Кубань, принимая бюджет на текущий год, благодаря поддержке правительства РФ увеличила его расходную часть почти на 15 миллиардов рублей, в том числе почти на 3 миллиарда рублей выросло финансирование социальных программ, прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев РИА Новости послание президента Федеральному собранию.

"Одними из важнейших тем послания считаю вопрос о выделении средств федерального бюджета субъектам на такие важные отрасли, как здравоохранение и образование. Хочу отметить, что Краснодарский край один из немногих регионов, который не сократил, а увеличил расходную часть бюджета текущего года почти на 15 миллиардов рублей. Это касается 20 государственных программ, и больше всего – почти на 3 миллиарда рублей – увеличено финансирование социальных программ. Конечно, помогла поддержка правительства", — сказал губернатор.

Он отметил, что с учетом федеральных средств, а это около 19 миллионов рублей, на развитие здравоохранения края дополнительно выделено 411,3 миллиона рублей.

"Деньги пойдут на строительство и капитальный ремонт больниц, поликлиник, обеспечение лекарствами детей-инвалидов. В итоге общая сумма составит 48,4 миллиарда рублей", — пояснил Кондратьев.

Он добавил, что на развитие образования предусмотрено 676,4 миллиона рублей, финансирование отрасли составит 46,5 миллиарда рублей. Глава региона пояснил, что это позволит закупить автобусы для сельских школ, провести капитальный ремонт учреждений дополнительного образования.

"И главное, мы сможем построить семь детских садов, десять школ и открыть еще пять после капитального ремонта. Кроме того, край в этом году направит рекордную сумму на строительство яслей. На эти цели мы направляем более 259 миллионов рублей. Кроме того, в рамках инициативы президента в этом и следующем году будет выделено еще более 400 миллионов рублей федеральных средств", — отметил глава региона.

По данным краевых властей, на развитие ЖКХ дополнительно направляется 700 миллионов рублей. Общий объём финансирования составит 1,8 миллиарда рублей. Ещё около 200 миллионов рублей власти выделяют на ТЭК, на модернизацию котельных и газификацию населённых пунктов. Всего по этой статье расходы составят 587,8 миллиона рублей, 163 миллиона рублей дополнительно будут направлены на формирование современной городской среды. Общий объём средств в итоге составит почти 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, регион увеличил дорожный фонд на 8 миллиардов рублей – до 28,2 миллиарда рублей.

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