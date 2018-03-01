Инвестпроекту "Сметанино" присвоен статус приоритетного на Смоленщине

СМОЛЕНСК, 1 мар — РИА Новости. Инвестиционному проекту "Сметанино", который предусматривает создание в Смоленской области крупной птицефабрики, присвоен статус приоритетного, компания "Русский лен" стала резидентом индустриального парка "Сафоново", сообщил РИА Новости представитель администрации региона, подводя итоги заседания региональной Комиссии по инвестиционной политике.

Он напомнил, что в целях создания на территории области благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, привлечения крупных инвесторов, парламентарии Смоленщины в июле 2015 года приняли областной закон, вводящий категорию приоритетных инвестиционных проектов. Такого рода статус присваивается крупным проектам, которые предусматривают создание новых производственных мощностей с объемом капитальных вложений на сумму не менее трехсот миллионов рублей. "Реализовавшие их инвесторы могут воспользоваться преференциями в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций и снижения до 13,5% ставки налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет. Подобные налоговые льготы предоставляются на срок до десяти лет включительно без конкурсной основы. Такая поддержка, позволяющая существенно снизить налоговую нагрузку, очень важна в условиях, когда инвестор завершил инвестиционную фазу и еще не получает достаточного дохода от новой деятельности", — сказал собеседник агентства.

"Администрация региона, безусловно, приветствует развитие птицефабрики "Сметанино", и мы удовлетворены сложившимся уровнем взаимодействия с собственником и руководством предприятия", — сказал губернатор области Алексей Островский, выступая на заседании Комиссии.

В пресс-службе отметили, что птицефабрика "Сметанино" работает на территории области более 50 лет. Ее продукция — куриное яйцо, тушки кур, консервы из мяса и субпродуктов птицы — поставляется в торговые предприятия как Смоленщины, так и 14 других регионов Центральной России. В настоящее время на птицефабрике трудятся 122 человека.

Сейчас на предприятии реализуется третий этап инвестпроекта, предусматривающий строительство нескольких птичников, склада тары для яиц и других объектов. Общая сумма вложений составит более 418 миллионов рублей. В результате производство куриного яйца вырастет до 225 миллионов штук в год, мяса птицы — до 450 тонн в год. На предприятии будут созданы 42 новых рабочих места.

Завершить реализацию инвестпроекта планируется уже в первом квартале текущего годагода, что позволит расширить существующее производство с учетом новейших достижений в области содержания и выращивания птицы, увеличить объемы выпускаемой продукции, а также повысить ее качество и потребительские характеристики. За 10 лет деятельности в консолидированный бюджет региона поступит более 126 миллионов рублей, в том числе свыше 20 миллионов рублей налоговых платежей.

Говоря о признании компании "Русский Лен" резидентом индустриального парка "Сафоново", представитель пресс-службы сказал, что компания является дочерним предприятием агропромышленного холдинга "Промагро-Менеджмент". Первый этап реализации инвестиционного проекта предусматривает возведение льнозавода, который будет перерабатывать 10 тысяч тонн льнотресты, и прядильной фабрики с планируемым выпуском 3,9 тысяч тонн льносмесовой пряжи. В качестве сырья производство будет использовать высокономерное длинное льноволокно, наиболее востребованное на рынке. Общий объем вложений составит порядка 2 миллиарда рублей, на предприятии будут созданы более 240 новых рабочих мест.

"На Смоленщину привлечен крупный инвестор, который уже в ближайшее время приступит к проектированию и строительству нового льнокомбината — первого за прошедшие 30 лет. Радует, что он будет построен именно в нашей области, которая всегда славилась льноводством и сейчас возвращает себе лидирующие позиции в этой отрасли"", — отметил глава региона.

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