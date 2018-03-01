Россельхознадзор с 5 марта разрешит ввоз баклажанов и салата из Турции

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россельхознадзор с 5 марта разрешает ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перцев, салатов, тыквы и кабачков, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Россельхознадзор принял решение разрешить с 5 марта поставки гранатов, баклажанов, перцев, салатов, тыквы, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турции", — сказала Мелано.

Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. Ведомство объясняло введение ограничений низким качеством поставок овощей.

Кроме того, Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. По мере восстановления отношений ограничения последовательно снимались.

Так, в октябре 2016 года правительство РФ отменило запрет на ввоз в отношении турецких апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков, слив и терна, а в марте 2017 года — в отношении репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты, брокколи, соли, жевательной резинки и гвоздик.

В начале июня 2017 года российское правительство разрешило импорт из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. С 1 ноября РФ вернула Турции возможность поставлять томаты на российский рынок, хотя и в ограниченном объеме.