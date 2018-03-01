Силуанов рассказал, где взять средства на развитие инфраструктуры

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Рост расходов РФ на инфраструктуру и образование возможен за счет реструктурирования бюджета и налоговой системы, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.

"Президент сказал, что, в первую очередь, мы должны реструктурировать тот действующий объем бюджета, который есть — это новый приоритет. Приоритеты — это человеческий капитал, здравоохранение, образование и, безусловно, инфраструктура", — заметил Силуанов.

"Если мы переструктурируем наши ресурсы, которые есть в бюджетной системе, если перенастроим налоговую систему, которая будет стимулировать экономический рост, если мы создадим более комфортные условия для развития бизнеса, о чем сегодня говорилось в послании, я уверен, что мы можем увеличить динамику экономического развития", — сказал он, отвечая на вопрос, за счет чего можно увеличить инвестиции в здравоохранение и инфраструктуру.