МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает важным постепенное снижение доли государства в экономике.

"Президент сказал о том, что доля государства в экономике будет постепенно снижаться. Я тоже считаю, это очень важно", — заявил журналистам Орешкин по итогам послания президента Федеральному собранию.

В четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что доля государства в экономике должна постепенно снижаться, это позволит улучшить деловой климат в России.