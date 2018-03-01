МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Дополнительного увеличения расходов бюджета РФ на оборону не предусматривается, новые разработки военной техники финансируются в рамках действующей госпрограммы вооружения, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено в четверг, 1 марта, стало рекордным, оно продолжалось 1 час и 57 минут. В части послания, посвященной обеспечению нацбезопасности, были продемонстрированы новейшие разработки вооружений.

"Президент недавно утвердил государственную программу вооружений. Все то, что было сегодня показано, было сделано за счёт тех ресурсов, которые выделялись в предыдущие годы. Поэтому с учётом утверждённой государственной программы вооружений на предстоящие годы будут реализовываться и новые задачи, о которых говорил президент", — сообщил журналистам министр.

При этом Силуанов утвердительно ответил на вопрос о том, что дополнительного увеличения оборонных расходов не предусматривается.