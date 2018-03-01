Силуанов рассказал о темпах роста расходов по госпрограмме вооружения

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Расходы РФ на оборону, предусмотренные госпрограммой вооружения, будут расти темпами, посильными для бюджета, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов по итогам послания президента Федеральному собранию.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено в четверг, 1 марта, стало рекордным, оно продолжалось 1 час и 57 минут. В части послания, посвященной обеспечению нацбезопасности, были продемонстрированы новейшие разработки вооружений.

"Президент только что утвердил государственную программу вооружений на несколько лет. В этой программе не планируется в номинальном выражении снижение расходов на оборону. Наоборот, они будут увеличиваться, в тех объемах и пределах, которые посильны для государственного бюджета", — заявил министр.

Чуть ранее он отметил, что дополнительного увеличения расходов бюджета РФ на оборону не предусматривается, новые разработки военной техники финансируются в рамках действующей госпрограммы вооружения.