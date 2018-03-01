Путин рассказал о постепенном снижении процентной ставки по кредитам

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Текущая экономическая ситуация позволяет снижать процентные ставки по кредитам без разгона инфляции, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, постепенно снижать процентные ставки, повышать доступность кредитов. Рассчитываю здесь на поддержку со стороны Банка России", – сказал Путин.

По его словам, сегодняшний низкий уровень инфляции дает дополнительные возможности для развития. Он также напомнил, что еще в 2015 году инфляция составляла почти 13%.

"В России сегодня, по сути, сформирована новая макроэкономическая реальность – с низкой инфляцией и общей устойчивостью экономики. Для граждан это условие для роста реальных доходов, снижения стоимости ипотеки, для бизнеса – предсказуемость в работе и более дешевые кредиты", – добавил Путин.

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