"Терпеть не будем": Минск прокомментировал запрет Москвы на поставки молока

МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Планы России по ограничению поставок молочной продукции из Белоруссии без ответа не останутся, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко предположил, почему Москве "не нравится" поставляемая Минском по низким ценам молочная продукция: "Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко, появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко".
Он добавил, что Белоруссия будет продавать молоко по той цене, которую считает нужной. "<…> А они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком", — сказал президент.
Что произошло
Белоруссия — основной поставщик молочной продукции в Россию (79% от общего экспорта). Ее доля в российском импорте молока и питьевых сливок достигает 92%, кисломолочной продукции — 94%, творога — 99%.
В конце февраля Россельхознадзор объявил о планах ввести временные ограничения на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции. Однако после переговоров с минской стороной ведомство отложило введение запрета до 6 марта.