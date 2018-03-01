"Терпеть не будем": Минск прокомментировал запрет Москвы на поставки молока

МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Планы России по ограничению поставок молочной продукции из Белоруссии без ответа не останутся, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы просто терпеть это не будем", — сказал он во время рабочей встречи с вице-премьером страны Михаилом Русым, которому поручено разобраться в этом вопросе. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь

Лукашенко предположил, почему Москве "не нравится" поставляемая Минском по низким ценам молочная продукция: "Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко, появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко".

Он добавил, что Белоруссия будет продавать молоко по той цене, которую считает нужной. "<…> А они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком", — сказал президент.

Что произошло

Белоруссия — основной поставщик молочной продукции в Россию (79% от общего экспорта). Ее доля в российском импорте молока и питьевых сливок достигает 92%, кисломолочной продукции — 94%, творога — 99%.

При этом Москва и Минск несколько лет спорят по поставкам сельскохозяйственной продукции — в частности, молока, мяса и их производных. Россельхознадзор периодически запрещает ввоз белорусских продуктов на основании их низкого качества и "небезопасности". Кроме того, Москва подозревает, что через эту страну в Россию попадают санкционные товары.

В конце февраля Россельхознадзор объявил о планах ввести временные ограничения на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции. Однако после переговоров с минской стороной ведомство отложило введение запрета до 6 марта.