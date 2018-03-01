Путин призвал упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей.

"Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчетности, сделать для них уплату налогов простой трансакцией, проходящей в автоматическом режиме. Что касается предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую технику, то им налоговую отчетность нужно решительно упростить. Это все такая рутина, на первый взгляд, но именно эта рутина не позволяет нам энергично двигаться вперед", — сказал Путин в послании к Федеральному собранию.

По словам президента, активное внедрение цифровых технологий и платформ позволит последовательно идти к повышению прозрачности и обелению экономики.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>