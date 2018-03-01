Путин заявил, что рассчитывает на вклад бизнеса в развитие России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правительство России будет делать все для расширения возможностей бизнеса, однако вклад представителей деловой сферы в развитие страны должен постоянно наращиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы сейчас обратиться ко всем представителям российского бизнеса — к тем, кто ведет свое небольшое дело, семейное предприятие, фермерское хозяйство, руководит инновационной компанией, крупным промышленным предприятием. Я знаю, что мы еще многое должны сделать, и уверяю вас, будем делать все, чтобы у наших предпринимателей появлялись новые возможности для расширения производств, для открытия компаний, создания современных рабочих мест. Но в то же время рассчитываю, что и российский бизнес будет наращивать свой вклад в прорывное развитие страны", — сказал Путин в четверг, выступая с посланием к Федеральному Собранию.

Президент отметил, что вместе с тем к предпринимательскому труду будет расти уважение в обществе.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>