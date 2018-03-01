УК должен перестать быть решением хозяйственных споров, заявил Путин

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Уголовный кодекс должен перестать быть способом решения хозяйственных споров между юридическими лицами, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Следует убрать все, что позволяет нечистоплотным коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость", — заявил президент.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>