УК должен перестать быть решением хозяйственных споров, заявил Путин

13:1101.03.2018
(обновлено: 14:12 01.03.2018)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Уголовный кодекс должен перестать быть способом решения хозяйственных споров между юридическими лицами, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Следует убрать все, что позволяет нечистоплотным коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость", — заявил президент.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>