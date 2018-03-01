Путин призвал сократить количество выездных проверок бизнеса

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что необходимо перевести всю систему контроля и надзора на риск-ориентированный подход в течение двух лет, а также сделать так, чтобы появление контролеров на предприятиях стало исключением.

"Количество разного рода проверок вроде бы формально снижается, но в ходе встреч с бизнесом мы слышим, что коренных изменений пока не происходит. Нужно сделать так, чтобы появление контролеров на предприятиях стало исключением. Это оправдано только на объектах с повышенным риском. В остальных случаях должны использоваться дистанционные методы контроля", — сказал Путин.

"В течение двух лет необходимо перевести всю систему контроля и надзора на риск-ориентированный подход. Напомню, законодательная база для того сформирована", — добавил глава государства.

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