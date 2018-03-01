Путин рассказал, как изменится пропускная способность БАМа и Транссиба

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог за шесть лет должна вырасти в полтора раза — до 180 миллионов тонн, сказал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

"За шесть лет в полтора раза, до 180 миллионов тонн, вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро и будут способствовать развитию этих территорий", — сказал Путин.

"Объем транзитных контейнерных перевозок по нашим железным дорогам должен увеличиться почти в четыре раза. Это значит, что наша страна будет одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией", — заявил президент.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>