Путин рассказал о предполагаемых показателях экспорта

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Через четыре года объемы продовольствия, поставляемого РФ на мировые рынки, должны превысить импорт зарубежных товаров в страну, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании к правительству.

"Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну", — сказал Путин.

Президент отметил, что нужно нарастить экспорт мясной продукции и товаров высокого передела, а также повысить самообеспеченность России говядиной, молоком и овощами.

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