Доля государства в экономике должна постепенно снижаться, заявил Путин

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Доля государства в экономике должна постепенно снижаться, это позволит улучшить деловой климат в России, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Нам нужно кардинально улучшить деловой климат. Обеспечить высочайший уровень предпринимательских преференций. Причем обозначу здесь принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>