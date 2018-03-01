Путин призвал снять административные барьеры для несырьевого экспорта

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снять все административные барьеры на пути развития несырьевого экспорта и в течение шести лет практически удвоить его объемы, доведя до 250 миллиардов долларов.

"Еще один источник роста — это развитие несырьевого экспорта. Нужно снять здесь все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые работают и выходят на внешние рынки. В течение шести лет мы должны практически удвоить объемы несырьевого экспорта до 250 миллиардов долларов", — заявил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

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