Путин призвал ЦБ координировать работу с правительством для роста экономики

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ЦБ РФ должен работать в контакте с правительством для создания условий роста экономики, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"Рассчитываю на поддержку со стороны Банка России, что принимая свои решения, реализуя меры денежно-кредитной политики, развивая финансовые рынки, он будет работать в контакте с правительством, в интересах общей цели — создание условий для повышения темпа экономического роста", — сказал Путин в послании к Федеральному собранию.

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