Надо разработать план по стимулированию инвестиций, заявил Путин

Слушатели на экранах во время ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

Слушатели на экранах во время ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новое правительство РФ и ЦБ должны представить план по стимулированию инвестиций в российскую экономику, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

"Новому правительству совместно с Банком России предстоит составить конкретный план действий по этому направлению (стимулированию инвестиций — ред.). Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности… Необходимо выйти на уровень, когда каждое второе предприятие в течение года осуществляет технологические изменения", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>