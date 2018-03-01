Путин призвал провести инвентаризацию субсидий и прямой поддержки отраслей

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Необходимо провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Все наши действия должны подталкивать компании к выпуску технически сложной продукции, внедрению более эффективных технологий. Нужно провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей, нацелить их на создание конкурентных товаров", — сказал Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>