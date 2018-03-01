Путин рассказал, к чему ведет низкий уровень инфляции в России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Низкий уровень инфляции дает дополнительные возможности для развития российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Инфляция опустилась на рекордно низкий уровень — чуть больше 2%. Конечно, мы с вами понимаем, что по целому ряду товаров первой необходимости рост цен остается существенно выше, за этим нужно жестко наблюдать, внимательно следить, в том числе антимонопольной службе (ФАС — ред.). Но в целом такой низкий уровень инфляции дает дополнительные возможности для развития", — сказал президент.

"В России сегодня, по сути, сформирована новая макроэкономическая реальность с низкой инфляцией и общей устойчивостью экономики. Для граждан это условия для роста реальных доходов, снижение стоимости ипотеки. Для бизнеса — предсказуемость в работе и более дешевые кредиты", — отметил Путин.

Годовая инфляция в РФ в январе, по данным Росстата, замедлилась до 2,2% с 2,5% в декабре. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году. Регулятор также признавал, что в первом полугодии 2018 года может продолжиться замедление годового роста потребительских цен в РФ.

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