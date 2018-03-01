Путин призвал правительство сформировать стабильные налоговые условия

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Будущему правительству РФ предстоит сформировать стабильные налоговые условия, которые должны стимулировать экономический рост, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Будущему правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия. Они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы. Подчеркну, нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств, и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>