Экономика России должна обеспечить темпы роста выше мировых, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Экономика России должна обеспечить темпы роста выше мировых, это должно стать ключевым ориентиром для нового правительства, хотя и является непростой задачей, заявил президент страны Владимир Путин.

"Наращивание экономического потенциала страны каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовое условие для прорыва в решении социальных и инфраструктурных, оборонных и других задач", — сказал Путин в четверг в послании Федеральному Собранию.

"Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства", — уточнил президент.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>