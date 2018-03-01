Путин призвал обеспечить эффективное расходование госсредств

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, призвал повысить эффективность расходования государственных средств в ближайшие шесть лет.

"Чтобы обеспечить прорывное развитие, вывести на новый уровень образование, здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры, в ближайшие шесть лет нам потребуется направить на эти цели значительные дополнительные финансовые ресурсы. Вопрос: за счет чего? За счет чего планируется изыскать эти средства? Прежде всего, должны четко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов, энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов", — сказал Путин.

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