России нужно поддержать высокотехнологичные компании, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что Россия обязана поддержать высокотехнологические компании, создать благоприятную среду для развития стартапов.

"Мы обязаны поддержать высокотехнологичные компании, выстроить благоприятную среду для сатрапов, для быстрого внедрения новых разработок в производство", — сказал Путин.

Он отметил, что речь идет об удобной инфраструктуре, комфортных налоговых режимах, защите интеллектуальной собственности, техническом регулировании и венчурном финансировании.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>