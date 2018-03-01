"Нафтогаз" потребует от "Газпрома" компенсировать отсутствие поставок

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" заявил, что расценивает отказ "Газпрома" от возобновления поставок газа на Украину как невыполнение решения Стокгольмского арбитража и намерен требовать от российской компании компенсации убытков.

"НАК "Нафтогаз Украины" удивлена решением ПАО "Газпром", которое отказалось поставлять газ в марте. "Газпром" выставил счет в рамках контракта, измененного Стокгольмским судом. "Нафтогаз" оплатил этот счет. Компания расценивает отказ "Газпрома" от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. "Нафтогаз" планирует потребовать от "Газпрома" компенсации убытков, понесенных в результате этого нарушения", — говорится в сообщении украинской компании.

"Мы сделали предоплату за российский газ, поскольку выполняем решение Стокгольмского арбитража. Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, "Газпром" делает невозможным выполнение "Нафтогазом" решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа", — цитирует пресс-служба председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" порядка 2 миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.