МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия должна стать одним из мировых центров хранения, обработки, передачи и защиты "больших данных", заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Повсеместный доступ в интернет в России обеспечат к 2024 году, заявил Путин

"Необходимо подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны. Считаю это одной из первоочередных задач для будущего правительства. Россия должна стать не только ключевым логистическим транспортом узлом планеты, но, подчеркну, и одним из мировых центров хранения, обработки, передачи и надёжной защиты информационных массивов, так называемых больших данных", — сказал глава российского государства.

"В целом, развивая структуру, нужно обязательно учитывать глобальные технологические изменения, то есть уже сегодня закладывать в проекты конкретные решения, которые позволят совместить инфраструктуру с беспилотным транспортом, цифровой морской и воздушной навигацией, с помощью искусственного интеллекта организовать логистику", — добавил он.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>