Путин рассказал о привлечении частных инвестиций

Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России за шесть лет планируется привлечь в обновление электроэнергетики 1,5 триллиона рублей частных инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг с посланием к Федеральному собранию.

"Также предстоит внедрить новые технологии в генерации, хранении и передаче энергии. За ближайшие шесть лет в обновление электроэнергетики планируется привлечь около полутора триллионов частных инвестиций", — сказал Путин.

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