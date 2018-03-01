БЕРЛИН, 1 мар — РИА Новости. Специнвестконтракты, которые предлагает Россия, вызывают озабоченность у Министерства экономики и энергетики Германии, заявила глава ведомства Бригитте Циприс, открывая конференцию "Новый рост, новые шансы? Роль России в глобальном производстве".

"Считаю важным обеспечить равное отношение ко всем предприятиям, которые имеют интересы на российском рынке", — сказала министр.

По ее мнению, необходимо найти решение, которое "задало бы другое развитие, принимая во внимание и российскую позицию".

В Берлине хотели бы, чтобы Россия, как член ВТО, больше открывала свои рынки для экономических партнеров, отметила Циприс. "С другой стороны, мероприятия по локализации и импортозамещению, как в последнее время, не способствуют этому. Напротив, они препятствуют готовности иностранных инвесторов экономически работать на российском рынке", — сказала она.

При этом, по ее словам, Германия видит своей целью улучшение отношений с Россией, в том числе в экономике, и отчасти это уже удалось сделать: в 2017 году наблюдался явный подъем в товарообороте двух стран. Однако для прекращения кризиса необходимо выполнение Минских соглашений, добавила Циприс.

"Без такого прогресса не будет возврата к нормальным отношениям", — заключила она.