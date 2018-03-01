Германия призвала Россию "раскрыться" для экономических партнеров

БЕРЛИН, 1 мар — РИА Новости. Берлин хотел бы, чтобы Россия как член ВТО более широко открывала свои рынки для экономических партнеров, заявила действующий министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс.

"Мы хотели бы, чтобы Россия как член ВТО сильнее раскрывалась бы для своих экономических партнеров. С другой стороны, мероприятия по локализации и импортозамещению, как в последние время, не способствуют этому. Напротив, они препятствуют готовности… иностранных инвесторов экономически работать на российском рынке", — сказала Циприс, открывая в четверг конференцию "Новый рост, новые шансы? Роль России в глобальном производстве", которую проводит Торгово-промышленная палата Германии.