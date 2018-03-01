МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в РФ до прожиточного минимума позитивно скажется на доходах 4 миллионов россиян, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

"Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнет действовать с первого мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около 4 миллионов человек", — сказал Путин.

Совфед в среду одобрил президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>