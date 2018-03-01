Путин считает структуру занятости в России архаичной

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. России необходимо серьезно обновить структуру занятости, сегодня она архаична, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

"Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична. Дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя. Создать достойно оплачиваемые рабочие места", — сказал президент.

Путин отметил, что достаток в российских семьях является главным ключевым фактором развития России. Он напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек, что составляет 29% населения страны.

В 2012 году России удалось снизить этот уровень до 10%, продолжил президент. "А из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно это не 42 миллиона, как было в 2000 году, но тоже недопустимо много", — указал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>