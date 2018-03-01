У России есть возможность для прорывного роста экономики, считает Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Достигнутая макроэкономическая стабильность в России дает возможность для долгосрочного прорывного роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша экономика показала свою устойчивость, а достигнутая стабильная макроэкономическая ситуация открывает новые возможности для прорывного развития, для долгосрочного развития", — сказал президент в послании к Федеральному собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>