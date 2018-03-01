Министр экономики ФРГ назвал целью Берлина улучшение отношений с Россией

БЕРЛИН, 1 мар — РИА Новости. Целью Берлина является улучшение отношений с Россией, в том числе в экономической сфере, и частично это уже удалось сделать, заявила действующий министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс, открывая в четверг конференцию "Новый рост, новые шансы? Роль России в глобальном производстве".

"Нашей целью является улучшение отношений, в том числе в экономической сфере, и частично это уже удалось", — сказал Циприс на конференции, которую проводит Торгово-промышленная палата Германии.

По словам министра, "негативный тренд последних лет в двустороннем товарообороте, связанный с экономический кризисом в России, в 2016 году остановлен, в 2017 году уже наблюдался явный подъем".

"Но устойчивое развитие более важно, что разовый значительный подъем", — добавила Циприс, указав, что немецкие предприятия "имеют значительный интерес в поддержке российской экономики".