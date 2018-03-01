Россия справилась со сложными вызовами в экономике, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия справилась с новыми сложными вызовами в экономике и социальной сфере, обеспечено единство страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер. Как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, каждого шага, поступка, исключительно высока, потому что определяет судьбу страны на десятилетия вперед", — заявил Путин в послании к Федеральному собранию.

"Мы прошли через масштабные, непростые преобразования, справились с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными вызовами, сохранили единство страны", — добавил президент.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>