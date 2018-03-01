S&P повысило рейтинг ЯНАО до "BBB-" с "ВВ+", прогноз стабильный

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) вслед за повышением суверенного рейтинга РФ повысило долгосрочный кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до уровня "BBB-" с "ВВ+" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Кроме того, собственная кредитоспособность (SACP) ЯНАО оценена на уровне "bbb-".

"Стабильный прогноз по рейтингу ЯНАО отражает аналогичный прогноз по рейтингу России, а также наши ожидания того, что регион будет поддерживать текущие бюджетные показатели и уровень ликвидности", — говорится в сообщении агентства.

В пятницу S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный.

Агентство может ухудшить прогноз по рейтингу ЯНАО до негативного в случае такого же рейтингового действия в отношении РФ. Кроме того, отрицательно на рейтинге региона может сказаться ухудшение его ликвидности и эффективности исполнения бюджета, указывает S&P.