Курс биткоина перешел к снижению

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (bitcoin) снижается на торгах в четверг утром на сообщениях о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала исследование криптовалютного рынка, свидетельствуют данные торгов.
54.4%Да, криптовалюты — это большой "пузырь"
14.8%Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики
30.8%Я до сих пор не понимаю, что такое криптовалюта
Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевела на CoinMarketCap на 2,57%, до 862,14 доллара, Ripple — на 4,3%, до 0,907 доллара, Bitcoin Cash — на 3,15%, до 1,222 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 442,245 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.
"Ряд опасений относительно криптовалютного рынка и ICO растет, включая тот факт, что сейчас у этой деятельности значительно меньше защиты инвесторов, чем на наших традиционных рынках ценных бумаг и, соответственно, возможности для мошенничества и манипуляций увеличиваются", — приводит телеканал CNBC мнение председателя регулятора Джея Клейтона (Jay Clayton).
При этом директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов прокомментировал РИА Новости, что "день начинается спокойно, объём торгов невысокий".